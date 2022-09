Van Gaal: “Lewandowski è il miglior attaccante al mondo” | VIDEO (Di giovedì 22 settembre 2022) Questa sera la Nations League metterà di fronte Olanda e Polonia. Proprio il Ct degli orange, Louis Van Gaal, ha indicato in Robert Lewandowski il miglior attaccante del mondo. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022) Questa sera la Nations League metterà di fronte Olanda e Polonia. Proprio il Ct degli orange, Louis Van, ha indicato in Robertildel

Milestemplaris : @FootballAndDre1 Dipende. Se Van Gaal si convince a giocare in difesa e contropiede… Se ci fosse Conte in panchina… - sportli26181512 : Polonia-Olanda: Van Gaal sentenzia su Lewandowski VIDEO: Il ct dell'Olanda, Louis van Gaal interviene in conferenza… - Leonard11222171 : @_ElPrincipe22 Bene , così vi allena uno tra MAZZARRI e VAN GAAL , pronti per la serie B. - pineligor : @felipeesccp_ @PELEJA Giovanni falando do Van Gaal - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Dumfries: 'Da Van Gaal complimenti speciali, lavoro ogni giorno per diventare un giocatore migliore' -