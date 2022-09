Vaccino antinfluenzale in bimbi? Farlo subito | epidemia iniziata

(Di giovedì 22 settembre 2022) "Sì meglio fare ilin anticipo, perché quest'anno l'inizia prima, anzi è già: abbiamo già purtroppo una serie di casi ricoverati al Bambino Gesù che hanno dimostrato di avere l'influenza stagionale". Ha risposto così Guido Castelli Gattinara, presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica (SITIP) e infettivologo presso l'Istituto per la Salute dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, interpellato dalla Dire nel corso di una intervista video. "Non c'è un periodo preciso per la vaccinazione - ha aggiunto l'esperto - ma è meglio iniziarlaperché ovviamente protegge prima". Quali sono i 'pro' delnei bambini e quali i 'contro', se esistono? "I 'pro' sono tantissimi: il...

adamopontipi : @Gabrigrifo1 @wiseman31663184 @ettore_lore @Ciro_Gatta @madforfree Il personale sanitario non ha obbligo di vaccino… - adamopontipi : @wiseman31663184 @Gabrigrifo1 @ettore_lore @Ciro_Gatta @madforfree Se si hanno sintomi influenzali il personale san… - adamopontipi : @Gabrigrifo1 @ettore_lore @wiseman31663184 @Ciro_Gatta @madforfree E infatti vaccino anche antinfluenzale consigliato - mariadognini : @pdnetwork @ellyesse Con obbligo di vaccini e greenpass? Strana democrazia la vostra in cui il vaccino antinfluenz… - ClaudioAgos : RT @Virna25marzo: L'influenza oggi è più pericolosa . Quindi chi vuole può eventualmente fare VOLONTARIAMENTE il vaccino antinfluenzale .… -

"La doppia vaccinazione,e anti - Covid, è particolarmente importante e indicata per tutte le fasce di popolazione più fragili. Ilè uno strumento sicuro per proteggere sia ......sul cellulare se c'il virus nell'aria Vaccini antiinfluenzali disponibili da metà ottobre presso i medici di base 'Ieri abbiamo fatto il punto rispetto alla distribuzione del...Il primo caso individuato a fine giugno. In Italia la somministrazione del vaccino che prevede la copertura del ceppo H3N2 partirà dal 1 ottobre ...«Dobbiamo aspettarci una influenza che circolerà molto, Ogni anno in Italia abbiamo tra i 5mila e 15 morti, dunque parliamo di una malattia rilevante». Con ...