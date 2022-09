“Useremo le armi nucleari | non si torna indietro” Medvedev incendiario spaventa la Nato

(Di giovedì 22 settembre 2022) La Russia fa sul serio sulla minaccia nucleare. Dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin a parlare è l'ex presidente e primo ministro russo Dmitry, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, intervenuto sull'argomento sul proprio canale di Telegram: «La Russia userà qualsiasi arma, comprese quelleper difendere i territori ucraini che verranno annessi tramite i referendum. Garantisco che la protezione di tutti i territori annessi sarà aumentata notevolmente dalle forze armate russe».ha quindi confermato che da domani al 27 settembre «i referendum si terranno e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno annessi in Russia». «Quindi non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi arma russa, comprese le...

