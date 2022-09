Usa: Trump e i suoi figli denunciati a New York per frode fiscale (Di giovedì 22 settembre 2022) - L'ex presidente americano avrebbe ottenuto prestiti e agevolazioni sopravvalutando il valore reale del suo patrimonio Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 settembre 2022) - L'ex presidente americano avrebbe ottenuto prestiti e agevolazioni sopravvalutando il valore reale del suo patrimonio

fattoquotidiano : Usa, la procura di New York fa causa a Donald Trump e ai suoi tre figli per frode. E chiede 250 milioni di dollari - Adnkronos : #Trump e figli accusati di frode dalla procura di #NewYork - repubblica : Usa, la Corte d'appello ribalta la decisione: il Dipartimento di Stato può usare i documenti sequestrati a Trump - OrioliAlberto : RT @fattoquotidiano: Usa, la procura di New York fa causa a Donald Trump e ai suoi tre figli per frode. E chiede 250 milioni di dollari htt… - antobgl : @andreapurgatori Rula Jebral,sta sparando a zero su @GiuseppeConteIT sulla guerra,guardando dagli Usa e sulle paro… -