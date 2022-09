Usa: Biden incontrerà subito nuovo premier italiano. Scenario elezioni non da fine del mondo (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli Stati Uniti non temono una situazione da "fine del mondo" in Italia dopo le elezioni e non pensano ci sara' un cambiamento di linea dell'Italia riguardo la guerra in Ucraina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli Stati Uniti non temono una situazione da "del" in Italia dopo lee non pensano ci sara' un cambiamento di linea dell'Italia riguardo la guerra in Ucraina L'articolo proviene da Firenze Post.

