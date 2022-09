Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 22/09/22 (Di giovedì 22 settembre 2022) Passano gli anni, ma la piaga dei nonni che vanno a Uomini e Donne solo per cercare una badante da non stipendiare non accenna ad arrestarsi. Cioè, in quella clip della loro estate insieme a me Bruno e Rosetta erano sembrati tanto bellini, guardavo la clip e pensavo ‘ah, che teneri, si fanno compagnia, stanno a contatto con la natura, escono con gli amici‘, e invece poi aprono la bocca e si scopre che se avessero potuto in quel mese si sarebbero lanciati addosso piatti, bicchieri e tutti i soprammobili accumulati da Rosetta in 160 mq di casa. Capito qual era il problema di Bruno? Il problema è che la signora Rosetta la mattina aveva preso l’impegno per fare del volontariato e a lui toccava prendersi cura della casa (che tradotto vuol dire annaffiare l’orto e dare da mangiare alle tartarughe) e che quando la signora rientrava si teneva impegnata a ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 settembre 2022) Passano gli anni, ma la piaga dei nonni che vanno asolo per cercare una badante da non stipendiare non accenna ad arrestarsi. Cioè, in quella clip della loro estate insieme a me Bruno e Rosetta erano sembrati tanto bellini, guardavo la clip e pensavo ‘ah, che teneri, si fanno compagnia, stanno a contatto con la natura, escono con gli amici‘, e invece poi aprono la bocca e si scopre che se avessero potuto in quel mese si sarebbero lanciati addosso piatti, bicchieri e tutti i soprammobili accumulati da Rosetta in 160 mq di casa. Capito qual era il problema di Bruno? Il problema è che la signora Rosetta la mattina aveva preso l’impegno per fare del volontariato e a lui toccava prendersi cura della casa (che tradotto vuol dire annaffiare l’orto e dare da mangiare alle tartarughe) e che quando la signora rientrava si teneva impegnata a ...

