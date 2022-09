Uomini e Donne Federica Aversano, la foto con il figlio è boom di like: bellissimi (Di giovedì 22 settembre 2022) Nota al pubblico già per aver partecipato alla scorsa edizione di Uomini e Donne, Federica Aversano è tornata a far parlare di sé. La nuova tronista del dating show di Canale 5 ha difatti condiviso un tenerissimo scatto in compagnia del figlio, nato dalla precedente relazione. Eccoli insieme. Federica Aversano si era già distinta lo scorso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 settembre 2022) Nota al pubblico già per aver partecipato alla scorsa edizione diè tornata a far parlare di sé. La nuova tronista del dating show di Canale 5 ha difatti condiviso un tenerissimo scatto in compagnia del, nato dalla precedente relazione. Eccoli insieme.si era già distinta lo scorso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Link4Universe : Tutte le donne che ho conosciuto hanno storie di molestie sessuali, di vario grado, che hanno subito nella loro vit… - peppeprovenzano : Solidarietà a @sruotolo1 vittima di vili minacce. La nostra voce si leverà sempre accanto alla sua e a quella di… - Agenzia_Ansa : L'impatto del diabete sull'aspettativa di vita per le donne è peggiore che per gli uomini, con una perdita di circa… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: #Elezioni2022, #Salvini sull'alleanza di centrodestra: 'Non ci sono donne o uomini soli al comando, la squadra di governo si… - DamatoRicardo : RT @Adnkronos: #Elezioni2022, #Salvini sull'alleanza di centrodestra: 'Non ci sono donne o uomini soli al comando, la squadra di governo si… -