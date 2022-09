Uomini e Donne, avete mai visto la casa di Tina Cipollari? Una graziosa villetta a Roma (Di giovedì 22 settembre 2022) Tina Cipollari è da anni uno dei volti inossidabili di Uomini e Donne. Vi siete mai chiesti com'è fatta la sua casa e dove si trova? La bionda opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari è sicuramente uno dei personaggi più amati sul piccolo schermo. La sua irriverenza mista a spontaneità e tanta simpatia, appare come il mix perfetto per scrutare e giudicare le varie vicende che si susseguono in uno dei salotti più famosi della televisione italiana. Il suo spirito sagace la porta molto spesso a litigare anche con l'amico e collega Gianni Sperti, per punti di vista totalmente differenti. La loro però è un'unione talmente salda che resiste ad ogni tipo di battibecco. Più accesi invece quelli con la dama torinese Gemma Galgani. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 22 settembre 2022)è da anni uno dei volti inossidabili di. Vi siete mai chiesti com'è fatta la suae dove si trova? La bionda opinionista diè sicuramente uno dei personaggi più amati sul piccolo schermo. La sua irriverenza mista a spontaneità e tanta simpatia, appare come il mix perfetto per scrutare e giudicare le varie vicende che si susseguono in uno dei salotti più famosi della televisione italiana. Il suo spirito sagace la porta molto spesso a litigare anche con l'amico e collega Gianni Sperti, per punti di vista totalmente differenti. La loro però è un'unione talmente salda che resiste ad ogni tipo di battibecco. Più accesi invece quelli con la dama torinese Gemma Galgani. ...

RaiNews : Undici i morti della rivolta del velo nel paese a guida islamica, dopo l'arresto e la morte della 22enne avvenuta 6… - meb : Un bel confronto questa mattina con tante donne in gamba e uomini che vogliono essere protagonisti della vera rivol… - Agenzia_Ansa : L'impatto del diabete sull'aspettativa di vita per le donne è peggiore che per gli uomini, con una perdita di circa… - uedooc : RT @uedooc: Bruno: 'Avete una capacità che tutti gli altri non hanno, se ce l'avesse lo Stato le capacità che ha Uomini e Donne saremmo i p… - Stasera_in_TV : LA 5: (23:20) Uomini e Donne (Talk Show) #StaseraInTV 22/09/2022 #SecondaSerata @social_mediaset #La5 -