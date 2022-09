Uomini e Donne, anticipazioni nuova registrazione: coppia del trono over lascia il programma? (Di giovedì 22 settembre 2022) La registrazione di nuove puntate di Uomini e Donne trono over e trono classico avverrà presumibilmente tra oggi, giovedì 22, e domani venerdì 23 settembre 2022. Tra le vicende più eclatanti di cui si parlerà c’è quella che riguarda l’inaspettata formazione di una coppia, ovvero Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Inizialmente i due avevano deciso di non vedersi più, ma poi qualcosa è scoccato tra loro e lo racconteranno proprio nella nuova registrazione. Lasceranno dunque il programma assieme? E soprattutto come la prenderà Ida Platano, ex di Alessandro e acerrima rivale di Roberta? Uomini e Donne, il luogo che ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 settembre 2022) Ladi nuove puntate diclassico avverrà presumibilmente tra oggi, giovedì 22, e domani venerdì 23 settembre 2022. Tra le vicende più eclatanti di cui si parlerà c’è quella che riguarda l’inaspettata formazione di una, ovvero Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Inizialmente i due avevano deciso di non vedersi più, ma poi qualcosa è scoccato tra loro e lo racconteranno proprio nella. Lasceranno dunque ilassieme? E soprattutto come la prenderà Ida Platano, ex di Alessandro e acerrima rivale di Roberta?, il luogo che ...

