Unione Popolare, appello agli ecologisti che lottano da anni in ogni angolo del Paese (Di giovedì 22 settembre 2022) ??Mi rivolgo agli ecologisti, a chi ha un’anima verde, a chi lotta da anni in ogni angolo del Paese contro la cementificazione, contro le grandi opere inutili e dannose che sottraggono risorse alla sanità e alla scuola pubblica. Mi rivolgo alle migliaia di comitati che lottano in difesa della biodiversità, della bellezza di un paesaggio, di un bosco secolare, di una costa marina, che lottano per contrastare la voracità della speculazione edilizia, l’arroganza del partito del cemento, la tracotanza di chi ha fatto carne di porco della terra d’Italia. Mi rivolgo a chi da Brescia a Taranto si impegna con passione, con coraggio e con competenza affinché i bambini abbiano il diritto di giocare in parchi non intossicati. Mi rivolgo a chi dal parco del Ticino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) ??Mi rivolgo, a chi ha un’anima verde, a chi lotta daindelcontro la cementificazione, contro le grandi opere inutili e dannose che sottraggono risorse alla sanità e alla scuola pubblica. Mi rivolgo alle migliaia di comitati chein difesa della biodiversità, della bellezza di un paesaggio, di un bosco secolare, di una costa marina, cheper contrastare la voracità della speculazione edilizia, l’arroganza del partito del cemento, la tracotanza di chi ha fatto carne di porco della terra d’Italia. Mi rivolgo a chi da Brescia a Taranto si impegna con passione, con coraggio e con competenza affinché i bambini abbiano il diritto di giocare in parchi non intossicati. Mi rivolgo a chi dal parco del Ticino ...

