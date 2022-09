“Una volta al mese”. Gas, come cambia la bolletta: ecco cosa succede dal 1° ottobre (Di giovedì 22 settembre 2022) L’aggiornamento dei prezzi del gas sarà mensile. Finora l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per il mercato tutelato lo ha sempre richiesto ogni tre mesi. Tuttavia, vista la crisi del gas a causa del conflitto ucraino, l’autorità richiede l’aggiornamento mensile. L’aggiornamento dei prezzi non verrà più comunicato all’inizio di ogni trimestre. Una scelta dettata per aiutare tutte quelle famiglie che sono ancora nelle condizioni di tutela (oggi circa 7,3 milioni di clienti domestici, su un totale di 20,4 milioni, il 35,6% circa). Non solo, anche per intercettare (istantaneamente) le eventuali iniziative nazionali ed europee di contenimento dei prezzi. Non solo, l’Arera ha deciso di non utilizzare più come riferimento le quotazioni a termine del mercato all’ingrosso, ma la media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso Psv italiano. Si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) L’aggiornamento dei prezzi del gas sarà mensile. Finora l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per il mercato tutelato lo ha sempre richiesto ogni tre mesi. Tuttavia, vista la crisi del gas a causa del conflitto ucraino, l’autorità richiede l’aggiornamento mensile. L’aggiornamento dei prezzi non verrà più comunicato all’inizio di ogni trimestre. Una scelta dettata per aiutare tutte quelle famiglie che sono ancora nelle condizioni di tutela (oggi circa 7,3 milioni di clienti domestici, su un totale di 20,4 milioni, il 35,6% circa). Non solo, anche per intercettare (istantaneamente) le eventuali iniziative nazionali ed europee di contenimento dei prezzi. Non solo, l’Arera ha deciso di non utilizzare piùriferimento le quotazioni a termine del mercato all’ingrosso, ma la media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso Psv italiano. Si ...

amnestyitalia : Protestare è un diritto che va difeso. Ricordiamo ancora una volta che la forza dovrebbe essere usata solo come ult… - _Nico_Piro_ : Una donna in #Iran lancia il velo tra le fiamme. Le proteste dilagano in tutto il Paese dopo esecuzione per immoral… - BeaLorenzin : Salvini: *Se tornassi indietro direi no al #greenpass'. Il leader della @LegaSalvini a poche ore dal voto sul… - st0_c4zz9 : RT @sideofsoph: Confermatemi che anche voi da un paio di settimane ogni volta che vi lavate i capelli ne perdete una quantità imbarazzante… - isabellabella29 : RT @Giuh_h: visti i primi 2 episodi di dahmer e che angoscia ogni singola scena, evan peters si conferma ancora una volta un attore straord… -