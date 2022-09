Una maglia, una storia … il Piacenza di Titta Rota 1987-88 (Di giovedì 22 settembre 2022) Questa settimana parliamo del Piacenza e di Titta Rota Con la maglia di oggi voliamo a fine anni Ottanta in Emilia (ma quasi Lombardia) con una bellissima maglia del Piacenza. Si tratta di una bellissima maglia in lanetta utilizzata nel corso della stagione 1987-88, primo anno in B per i biancorossi dello storico presidente Garilli dopo 12 anni di militanza in serie C. La squadra allenata da Battista “Titta” Rota, al suo ultimo dei cinque anni di permanenza nella città emiliana, dopo un ottimo inizio di campionato, conseguì una salvezza tranquilla con il tredicesimo posto finale con 33 punti. In questa stagione cadde anche l’inviolabilità dello stadio della Galleana che resisteva da ben due anni, con la sconfitta ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 22 settembre 2022) Questa settimana parliamo dele diCon ladi oggi voliamo a fine anni Ottanta in Emilia (ma quasi Lombardia) con una bellissimadel. Si tratta di una bellissimain lanetta utilizzata nel corso della stagione-88, primo anno in B per i biancorossi dello storico presidente Garilli dopo 12 anni di militanza in serie C. La squadra allenata da Battista “, al suo ultimo dei cinque anni di permanenza nella città emiliana, dopo un ottimo inizio di campionato, conseguì una salvezza tranquilla con il tredicesimo posto finale con 33 punti. In questa stagione cadde anche l’inviolabilità dello stadio della Galleana che resisteva da ben due anni, con la sconfitta ...

GiovaQuez : Siri (Lega) su Salvini e Putin: 'Anche Draghi mi pare che abbia cambiato opinione su Erdogan'. Ricordate foto di Dr… - PietroMazzara : Possibile novità nella formazione anti #dinamozagreb: Brahim Diaz verso una maglia da titolare con #DeKetelaere alt… - poli_flo : RT @madrockworld: Mi potete anche bloccare e attaccare ma Alice Campello non è altro che una ricca ignorante sforna figli senza nessun tale… - mustlovecoffees : come prima cosa mettete dei condizionatori in quella casa e date una maglia a mattia e a niveo grazie - annakiara119 : RT @JessDeras02: io vorrei capire quanti gradi ci sono in casetta. no perché c’è gente senza maglia e altri che addirittura hanno la felpa.… -