"Una grande famiglia dove è possibile conciliare studio e lavoro” (Di giovedì 22 settembre 2022) Rodolphine Sossou è Guest Experience Leader nel ristorante McDonald’s di Fiumicino Via del Faro da circa due anni. É originaria del Benin, e si è... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 settembre 2022) Rodolphine Sossou è Guest Experience Leader nel ristorante McDonald’s di Fiumicino Via del Faro da circa due anni. É originaria del Benin, e si è...

CarloCalenda : Per rompere il populismo di destra e sinistra che paralizza il paese serve una grande forza repubblicana e liberale… - mikasounds : Una di quelle serate in cui ci sono tutti gli aspetti spettacolari di uno show da grande arena, però con una rimozi… - berlusconi : La scuola italiana ha una grande tradizione. Va riqualificata e aggiornata, ma non stravolta. Scuola e Università… - rosa60321257 : RT @CarmenMaio: Non è scontato ma le persone belle esistono, le persone che quando ti fanno una promessa ( e qui si parla di lavoro) la man… - ANNACippiu : Una grande donna @ritadallachiesa ..?? -