Un palazzo al posto del deposito Atac | ombra rischio idrogeologico

(Di giovedì 22 settembre 2022) Unaldel: “Ma c’è”. A settembre 2021 l’area edificabile di via Cardinal de Luca al Flaminio è stata venduta all’asta e il 28 luglio 2022, è arrivata al dipartimento urbanistica di Roma Capitale una domanda di permesso a costruire. Lì dove prima c’era un, si vorrebbe metter su una palazzina. I residenti sono contrari: 17 anni fa problemi di stabilità costrinsero all’evacuazione un intero condominio e il fenomeno potrebbe ripetersi. I residenti del Flaminio preoccupati per il nuovo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un palazzo al posto del deposito Atac: "Ma lì c'è un serio rischio idrogeologico" Un palazzo al posto del deposito Atac: "Ma c'è rischio idrogeologico". A settembre 2021 l'area edificabile di via Cardinal de Luca al Flaminio è stata venduta all'asta e il 28 luglio 2022, è arrivata ...