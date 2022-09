Un nuovo salto (all’idrogeno) per l’industria energetica italiana (Di giovedì 22 settembre 2022) L’idrogeno italiano fa un ulteriore grande passo in avanti. La Commissione europea ha dato il via libera al secondo Important Projects of Common European Interest. L’IPCEI Hy2Use sostiene la ricerca e l’innovazione in campo energetico e la costruzione di infrastrutture nella catena dell’idrogeno. Si tratta di un progetto unico integrato, preparato e notificato congiuntamente a Bruxelles da tredici governi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia. Gli Stati membri forniranno fino a 5,2 miliardi di euro di finanziamenti pubblici che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbero sbloccare altri 7 miliardi di euro di investimenti privati. Del programma, come comunicato dalla Commissione, fanno parte 35 progetti che dovrebbero essere operativi tra il 2024 e il 2026. Questo permetterà la costruzione di ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) L’idrogeno italiano fa un ulteriore grande passo in avanti. La Commissione europea ha dato il via libera al secondo Important Projects of Common European Interest. L’IPCEI Hy2Use sostiene la ricerca e l’innovazione in campo energetico e la costruzione di infrastrutture nella catena dell’idrogeno. Si tratta di un progetto unico integrato, preparato e notificato congiuntamente a Bruxelles da tredici governi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia. Gli Stati membri forniranno fino a 5,2 miliardi di euro di finanziamenti pubblici che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbero sbloccare altri 7 miliardi di euro di investimenti privati. Del programma, come comunicato dalla Commissione, fanno parte 35 progetti che dovrebbero essere operativi tra il 2024 e il 2026. Questo permetterà la costruzione di ...

