Un milione ai familiari: patteggiano gli indagati per la morte di Luana D'Orazio (Di giovedì 22 settembre 2022) Si è celebrata presso il tribunale di Prato (in Toscana) l'udienza preliminare per la morte della giovane operaia Luana D'Orazio: i titolari dell'azienda in cui la ragazza lavorava hanno chiesto di patteggiare e l'assicurazione dell'impresa ha fatto pervenire un'offerta risarcitoria da 1,1 milioni di euro alla famiglia, che avrebbe accettato come “acconto sul maggiore avere” Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Si è celebrata presso il tribunale di Prato (in Toscana) l'udienza preliminare per ladella giovane operaiaD': i titolari dell'azienda in cui la ragazza lavorava hanno chiesto di patteggiare e l'assicurazione dell'impresa ha fatto pervenire un'offerta risarcitoria da 1,1 milioni di euro alla famiglia, che avrebbe accettato come “acconto sul maggiore avere”

