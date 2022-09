Un Altro Domani Anticipazioni 23 settembre 2022: Diana sotto shock! (Di giovedì 22 settembre 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 23 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che la scelta di Sergio e Julia di festeggiare il divorzio lascerà sconvolta Diana. Leggi su comingsoon (Di giovedì 22 settembre 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unin onda il 23su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che la scelta di Sergio e Julia di festeggiare il divorzio lascerà sconvolta

i91tvml : RT @_louisxblue_: Harry oggi mi stai sul cazzo e pure domani e domani l'altro e anche domani l'altro ancora - _louisxblue_ : Harry oggi mi stai sul cazzo e pure domani e domani l'altro e anche domani l'altro ancora - tiziana04835986 : RT @linailygregorio: “Senti che bel vento, non basta mai il tempo. Domani è un altro giorno arriverà…” Vasco Rossi ?? - DalbertGOAT : @90ordnasselA “ha intenzione di intervenire in un altro modo” Domani sui giornali “bomba a casa Inzaghi, sospettato Beppe Mastrotta” - freaktellers : Io non so come me la vivrò domani. Davvero, l’unica cosa che so è che non avrei potuto chiedere finale migliore per… -