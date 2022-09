Ultime Notizie – West Nile, 517 casi in Italia: 28 i morti (Di giovedì 22 settembre 2022) Continua a crescere in Italia il numero di casi umani di infezione da virus West Nile nell’ultima settimana. Secondo il nuovo bollettino settimanale dell’Istituto superiore di sanità, diffuso oggi, da inizio giugno 2022 sono 517 in totale i casi confermati (erano 475 nell’ultimo report), con 28 morti (erano 25 la settimana scorsa): 5 in Piemonte, 5 in Lombardia, 14 in Veneto, 1 in Friuli-Venezia Giulia, 3 in Emilia Romagna. Fra i casi registrati quest’anno nel Paese – dettaglia l’Iss – 253 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (34 in Piemonte, 23 in Lombardia, 118 in Veneto, 5 in Friuli-Venezia Giulia, 63 in Emilia Romagna, 3 in Toscana, 1 in Sicilia, 6 in Sardegna); sono 78 i casi identificati in donatori di sangue (13 in Piemonte, 22 in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Continua a crescere inil numero diumani di infezione da virusnell’ultima settimana. Secondo il nuovo bollettino settimanale dell’Istituto superiore di sanità, diffuso oggi, da inizio giugno 2022 sono 517 in totale iconfermati (erano 475 nell’ultimo report), con 28(erano 25 la settimana scorsa): 5 in Piemonte, 5 in Lombardia, 14 in Veneto, 1 in Friuli-Venezia Giulia, 3 in Emilia Romagna. Fra iregistrati quest’anno nel Paese – dettaglia l’Iss – 253 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (34 in Piemonte, 23 in Lombardia, 118 in Veneto, 5 in Friuli-Venezia Giulia, 63 in Emilia Romagna, 3 in Toscana, 1 in Sicilia, 6 in Sardegna); sono 78 iidentificati in donatori di sangue (13 in Piemonte, 22 in ...

