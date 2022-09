Ultime Notizie – Ucraina | Russia e referendum annessioni | al voto anche ragazzini

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ilaiper l’annessione alladelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, oltre che delle regioni di Kherson e Zaporzhzhia, si svolgerà da domani nei seggi e proseguirà poi fino al 27 “porta a porta e nelle comunità per motivi di sicurezza”. Lo scrive la Tass, alla vigilia delconsiderato una farsa, in regioni dove sono in corso combattimenti, le forze ucraine stanno avanzando sul territorio, una parte della popolazione è fuggita e l’altra è sottoposta a occupazione militare russa. Aisi cercherà di far votareminorenni di 13-17 anni, compresi ragazzi provenienti dagli orfanatrofi, per ampliare il numero dei votanti, secondo i servizi di sicurezza ucraini, citati da Ukrainska pravda. “Per poter rafforzare il controllo ...