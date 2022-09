Ultime Notizie – Ucraina, Russia contro Biden: “Discorso all’Onu indecente” (Di giovedì 22 settembre 2022) ”indecente”. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha descritto il Discorso che il presidente americano Joe Biden ha tenuto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. ”Quanto al Discorso del presidente degli Stati Uniti, ritengo assolutamente indecente come sia iniziato”, ha detto Zakharova citata dalla Ria Novosti, ritenendo che Biden abbia ”citato in maniera assolutamente propagandistica” le parole del presidente russo Vladimir Putin. Parole che, secondo Zakharova, ”il presidente della Russia non ha mai detto”, ma che Biden ”dava per certe”. Nel suo Discorso alle Nazioni Unite il presidente americano ha affermato che ”ancora una volta, proprio oggi, il presidente Putin ha lanciato minacce nucleari ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) ””. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha descritto ilche il presidente americano Joeha tenuto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. ”Quanto aldel presidente degli Stati Uniti, ritengo assolutamentecome sia iniziato”, ha detto Zakharova citata dalla Ria Novosti, ritenendo cheabbia ”citato in maniera assolutamente propagandistica” le parole del presidente russo Vladimir Putin. Parole che, secondo Zakharova, ”il presidente dellanon ha mai detto”, ma che”dava per certe”. Nel suoalle Nazioni Unite il presidente americano ha affermato che ”ancora una volta, proprio oggi, il presidente Putin ha lanciato minacce nucleari ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Zelensky all'Onu: 'Togliete diritto di veto a Mosca'. DIRETTA - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - lindawhippet : RT @sebi__78: Istituto luce Ultime notizie treni di putiniani italici pronti a partire per la grande madre Ruzzia.... Seee col culo degli… - Scomodino : Stavo leggendo le ultime notizie sull’Ucraina quando ho visto questa foto. Il logo Atc dietro è il vecchio logo dei… -