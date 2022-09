Ultime Notizie – Ucraina, Pechino a Lavrov: “Posizione Cina oggettiva ed equa” (Di giovedì 22 settembre 2022) Sulla guerra in Ucraina la Posizione della Cina è ”oggettiva” ed ”equa”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un colloquio con il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov a margine della 77esima Assemblea generale dell’Onu a New York. Pechino, ha aggiunto il ministro cinese, si augura che né la Russia, né l’Ucraina rinuncino al dialogo per mettere fine al conflitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Sulla guerra inladellaè ”” ed ””. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un colloquio con il capo della diplomazia russa Sergeia margine della 77esima Assemblea generale dell’Onu a New York., ha aggiunto il ministro cinese, si augura che né la Russia, né l’rinuncino al dialogo per mettere fine al conflitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Zelensky all'Onu: 'Togliete diritto di veto a Mosca'. DIRETTA - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - junews24com : Mercato Juve, nuovo colpo “alla Kaio Jorge”: che sfida con Real e Barça! - junews24com : Juventus Next Gen, come cambiano i piani dopo il CdA: la nuova strategia -