Ultime Notizie – Terremoto Messico, nuova scossa magnitudo 6.7 (Di giovedì 22 settembre 2022) A tremare è il Michoacan, nel Messico occidentale, ma la scossa è stata avvertita anche nella capitale Un Terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato in Messico, dove solo tre giorni fa si era registrato un Terremoto di magnitudo 7.2. Lo rende noto il Centro sismologico europeo mediterraneo. Oggi a tremare sono stati i palazzi di Michoacan, nel Messico occidentale, ma la scossa è stata avvertita anche nella capitale, a Città del Messico. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 80 chilometri. Non è stato emesso un rischio tsunami. Una ricorrenza tragica quella del 19 settembre, quando nello stesso giorno del 2017 e del 1985 si erano registrati terremoti letali.

