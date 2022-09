Ultime Notizie – Sanzioni Russia, Orban: “Ue le revochi entro fine anno” (Di giovedì 22 settembre 2022) Viktor Orban chiede che l’Ue revochi le Sanzioni contro la Russia entro la fine dell’anno. Secondo quanto rivela il giornale “Magyar Nemzet”, durante una riunione ieri del suo partito Fidesz, dopo l’annuncio di Vladimir Putin sulla mobilitazione parziale, il premier ungherese avrebbe fatto presente che “le Sanzioni stanno causando problemi economici, una crisi energetica e l’inflazione”. E questa è tutta colpa dei “burocrati di Bruxelles”, che avevano “promesso” che le misure avrebbero danneggiato solo Mosca. Invece, a suo dire, “causano più danni all’Europa che alla Russia”. Secondo Orban, a novembre potrebbe esserci la possibilità di rivedere le Sanzioni e per questo ha rivolto un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Viktorchiede che l’Uelecontro laladell’. Secondo quanto rivela il giornale “Magyar Nemzet”, durante una riunione ieri del suo partito Fidesz, dopo l’annuncio di Vladimir Putin sulla mobilitazione parziale, il premier ungherese avrebbe fatto presente che “lestcausando problemi economici, una crisi energetica e l’inflazione”. E questa è tutta colpa dei “burocrati di Bruxelles”, che avevano “promesso” che le misure avrebbero danneggiato solo Mosca. Invece, a suo dire, “causano più danni all’Europa che alla”. Secondo, a novembre potrebbe esserci la possibilità di rivedere lee per questo ha rivolto un ...

