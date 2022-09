Ultime Notizie Roma del 22-09-2022 ore 07:10 (Di giovedì 22 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì 22 settembre Buongiorno da Francesco Vitale una standing ovation ha accolto l’intervento di zielinski all’assemblea dell’Omo il presidente ucraino ha chiesto un tribunale speciale per i crimini di Mosca ha chiesto che venga tolto la Russia il diritto di veto nel consiglio di sicurezza l’Ucraina vuole il mondo vuole la pace solo uno vuole la guerra è contento di questa guerra ha detto facendo riferimento a Putin e direi che ha poi chiesto una punizione giusta per i crimini della Russia in Ucraina Questo è un momento in cui l’unica risposta possibile unire i nostri sforzi alle Nazioni Unite Questo è uno dei passaggi del colloquio tra il premier italiano Mario Draghi e il segretario generale dell’ONU al Palazzo di Vetro quest’ultimo poi ringraziato draghi per la sua leadership a livello internazionale per la capacità che ha avuto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022)dailynews radiogiornale giovedì 22 settembre Buongiorno da Francesco Vitale una standing ovation ha accolto l’intervento di zielinski all’assemblea dell’Omo il presidente ucraino ha chiesto un tribunale speciale per i crimini di Mosca ha chiesto che venga tolto la Russia il diritto di veto nel consiglio di sicurezza l’Ucraina vuole il mondo vuole la pace solo uno vuole la guerra è contento di questa guerra ha detto facendo riferimento a Putin e direi che ha poi chiesto una punizione giusta per i crimini della Russia in Ucraina Questo è un momento in cui l’unica risposta possibile unire i nostri sforzi alle Nazioni Unite Questo è uno dei passaggi del colloquio tra il premier italiano Mario Draghi e il segretario generale dell’ONU al Palazzo di Vetro quest’ultimo poi ringraziato draghi per la sua leadership a livello internazionale per la capacità che ha avuto ...

