Ultime Notizie – Nuove sanzioni Russia, dove e come si può colpire ancora Mosca (Di giovedì 22 settembre 2022) Arriveranno, presto, Nuove sanzioni alla Russia. Il messaggio politico, chiaro, è stato lanciato sia dalla presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, “siamo pronti a imporre ulteriori costi economici alla Russia”, sia dall’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, “studieremo e adotteremo Nuove misure restrittive, sia personali che settoriali”. Una reazione considerata necessaria dopo l’escalation voluta da Vladimir Putin con la mobilitazione e l’annuncio dei referendum per l’annessione delle aree occupate in Ucraina. La domanda, a questo punto è dove e come è possibile colpire ancora l’economia di Mosca? Per ora, non c’è un’indicazione ufficiale, se non una generica ma significativa: sono le aree ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Arriveranno, presto,alla. Il messaggio politico, chiaro, è stato lanciato sia dalla presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, “siamo pronti a imporre ulteriori costi economici alla”, sia dall’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, “studieremo e adotteremomisure restrittive, sia personali che settoriali”. Una reazione considerata necessaria dopo l’escalation voluta da Vladimir Putin con la mobilitazione e l’annuncio dei referendum per l’annessione delle aree occupate in Ucraina. La domanda, a questo punto èè possibilel’economia di? Per ora, non c’è un’indicazione ufficiale, se non una generica ma significativa: sono le aree ...

