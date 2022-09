Ultime Notizie – Milano, saluto romano a funerale: procura apre fascicolo (Di giovedì 22 settembre 2022) La procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo, senza ipotesi di reato e senza indagati (modello 45), sul presunto saluto romano dell’assessore lombardo romano La Russa al funerale dello storico esponente dell’estrema destra milanese Alberto Stabilini. L’indagine, coordinata dal pm Alberto Nobili e affidata alla Digos, è stata aperta in seguito al video e agli articoli di stampa sull’accaduto. “Mi dispiaccio profondamente e chiedo scusa se qualcuno si è sentito incomprensibilmente offeso“, ha scritto La Russa in una lettera aperta ai colleghi di giunta e consiglio regionale. “Trovo doveroso – sottolinea – scrivervi per chiarire la mia posizione in merito al video e alle Notizie diffusi nelle Ultime ore, capaci di creare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Ladiha aperto unesplorativo, senza ipotesi di reato e senza indagati (modello 45), sul presuntodell’assessore lombardoLa Russa aldello storico esponente dell’estrema destra milanese Alberto Stabilini. L’indagine, coordinata dal pm Alberto Nobili e affidata alla Digos, è stata aperta in seguito al video e agli articoli di stampa sull’accaduto. “Mi dispiaccio profondamente e chiedo scusa se qualcuno si è sentito incomprensibilmente offeso“, ha scritto La Russa in una lettera aperta ai colleghi di giunta e consiglio regionale. “Trovo doveroso – sottolinea – scrivervi per chiarire la mia posizione in merito al video e allediffusi nelleore, capaci di creare ...

