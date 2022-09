Ultime Notizie – Gender, Pillon: ‘Da medici italiani protocolli Tavistock per transizione, governo intervenga’ (Di giovedì 22 settembre 2022) “C’è una maggioranza silenziosa di italiani che non si rassegna all’ideologia Gender, all’invasione ideologica cui siamo sottoposti. Abbiamo lottato duramente per fermare il ddl Zan, siamo riusciti a ottenere questo grandissimo risultato in questa legislatura, abbiamo anche cercato di introdurre altre norme che andassero a regolare e a limitare lo strapotere delle lobby ideologiche. Io come vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza ho promosso un’indagine conoscitiva sui cambiamenti di sesso, che si è conclusa con una relazione nella quale si dà ampio conto della malpractice sanitaria basata anche in Italia su protocolli riconosciuti fallaci e ormai abrogati in gran parte del sistema sanitario inglese, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla chiusura della clinica Tavistock & Portman”. Così ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) “C’è una maggioranza silenziosa diche non si rassegna all’ideologia, all’invasione ideologica cui siamo sottoposti. Abbiamo lottato duramente per fermare il ddl Zan, siamo riusciti a ottenere questo grandissimo risultato in questa legislatura, abbiamo anche cercato di introdurre altre norme che andassero a regolare e a limitare lo strapotere delle lobby ideologiche. Io come vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza ho promosso un’indagine conoscitiva sui cambiamenti di sesso, che si è conclusa con una relazione nella quale si dà ampio conto della malpractice sanitaria basata anche in Italia suriconosciuti fallaci e ormai abrogati in gran parte del sistema sanitario inglese, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla chiusura della clinica& Portman”. Così ...

