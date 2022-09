Ultime Notizie – Elezioni, Casa Bianca: “Chiunque vincerà, Italia non si sfilerà da coalizione per Kiev” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Non crediamo che, a prescindere dall’esito” delle Elezioni di domenica prossima, 25 settembre, “l’Italia in qualche modo si sfilerà dalla coalizione occidentale dei Paesi che sostengono l’Ucraina” e “crediamo che neanche i nostri partner chiave in Europa lo pensino”. Lo ha detto un Alto funzionario della Casa Bianca, parlando con i giornalisti a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu. “Questo non significa che sarà esattamente lo stesso che con Draghi. Ma pensiamo che questa narrativa da ‘fine del mondo’ sulle Elezioni Italiane non corrisponde con le nostre aspettative su cosa accadrà”, ha concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) “Non crediamo che, a prescindere dall’esito” delledi domenica prossima, 25 settembre, “l’in qualche modo sidallaoccidentale dei Paesi che sostengono l’Ucraina” e “crediamo che neanche i nostri partner chiave in Europa lo pensino”. Lo ha detto un Alto funzionario della, parlando con i giornalisti a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu. “Questo non significa che sarà esattamente lo stesso che con Draghi. Ma pensiamo che questa narrativa da ‘fine del mondo’ sullene non corrisponde con le nostre aspettative su cosa accadrà”, ha concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Zelensky all'Onu: 'Togliete diritto di veto a Mosca'. DIRETTA - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - MazzaliVanna : RT @TgrRaiMolise: #dissestoidrogeologico e #messainsicurezza del #territorio I ritardi di alcune opere che interessano il #Biferno Ora ci s… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: #Ottobre e #Novembre, #Italia in balia di vortici ciclonici pericolosi; le ultime mappe confermano tutto https://t.c… -