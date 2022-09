Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Letta | “Nessuna patrimoniale | contributo da ipermilionari”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 22 settembre 2022) “Non c’è: è undegli, con successioni sopra i 5 milioni di euro, per dare un segno di attenzione ai giovani”. Così Enricoa ‘Porta a Porta’ spiega la proposta Pd sull’assegno da 10mila euro per i 18enni che sarebbe finanziato aumentando al 20% l’aliquota delle imposte su eredità e donazioni superiori a 5 milioni di euro. Tornando poi sull’alleanza con i 5 Stelle, il leader dem a chi gli chiede se è saltata solo perché Conte ha tolto la fiducia al governo Draghi replica netto: “Ma perché secondo lei è poco?. In questi giorni se il governo Draghi fosse stato in funzione nel programma c’era scritto che avremmo fatto il salario minimo e il taglio del cuneo fiscale, avremmo avuto un governo che discuteva della preparazione della legge di bilancio in ...