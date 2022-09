Ultime Notizie – Elezioni 2022, la ricercatrice Totolo: “A Napoli centri sociali di lotta e di governo” (Di giovedì 22 settembre 2022) Una piazza a volte violenta, in preda agli antagonisti e ai centri sociali. Napoli è una di quelle città in cui si sono registrati più disordini e scontri durante i comizi politici e la visita di molti leader di partito, soprattutto quelli di centrodestra. Proprio nel Napoletano, in particolare nell’Arenile di Bagnoli, domani chiuderà la campagna elettorale la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. A fare un quadro della violenza ‘rossa’ è Francesca Totolo, l’autrice del libro ‘Emergenza Antifascismo’, edito da Altaforte in cui, “dati, sentenze e analisi d’intelligence alla mano”, disegna una mappa delle “violenze rosse” in Italia. “Tra scontri di piazza e istituzionalizzazione delle occupazioni, lancio di bombe carta e presenza nei Consigli comunali”, i centri sociali a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Una piazza a volte violenta, in preda agli antagonisti e aiè una di quelle città in cui si sono registrati più disordini e scontri durante i comizi politici e la visita di molti leader di partito, soprattutto quelli di centrodestra. Proprio nel Napoletano, in particolare nell’Arenile di Bagnoli, domani chiuderà la campagna elettorale la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. A fare un quadro della violenza ‘rossa’ è Francesca, l’autrice del libro ‘Emergenza Antifascismo’, edito da Altaforte in cui, “dati, sentenze e analisi d’intelligence alla mano”, disegna una mappa delle “violenze rosse” in Italia. “Tra scontri di piazza e istituzionalizzazione delle occupazioni, lancio di bombe carta e presenza nei Consigli comunali”, ia ...

