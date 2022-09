Ultime Notizie – Elezioni 2022, inizio in salita nella nuova Camera: ecco perché (Di giovedì 22 settembre 2022) Al di là degli equilibri parlamentari che usciranno dalle urne domenica prossima, si preannuncia un avvio di legislatura complicato alla Camera da un punto di vista procedurale. É prevedibile infatti che la mancata riforma del Regolamento dopo la riduzione del numero dei deputati, determini difficoltà per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori e gli assetti delle forze politiche. Due in particolare le questioni che rischiano di produrre conseguenze negative. In primo luogo la mancata diminuzione del numero minimo di componenti necessario per dar vita ad un Gruppo, attualmente fissato e rimasto a 20, pari al 3,1 per cento calcolato sul vecchio plenum dell’Assemblea di 630 deputati, ma che sale al 5 con il taglio a 400. Il pericolo è che ci siano partiti con una rappresentanza a Montecitorio ma con un numero di eletti tale da non consentire la formazione di un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Al di là degli equilibri parlamentari che usciranno dalle urne domenica prossima, si preannuncia un avvio di legislatura complicato allada un punto di vista procedurale. É prevedibile infatti che la mancata riforma del Regolamento dopo la riduzione del numero dei deputati, determini difficoltà per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori e gli assetti delle forze politiche. Due in particolare le questioni che rischiano di produrre conseguenze negative. In primo luogo la mancata diminuzione del numero minimo di componenti necessario per dar vita ad un Gruppo, attualmente fissato e rimasto a 20, pari al 3,1 per cento calcolato sul vecchio plenum dell’Assemblea di 630 deputati, ma che sale al 5 con il taglio a 400. Il pericolo è che ci siano partiti con una rappresentanza a Montecitorio ma con un numero di eletti tale da non consentire la formazione di un ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - TuttoASRoma : Lavoro personalizzato per Pellegrini: così vuole riprendersi la Roma - VesuvioLive : In Campania il campo da golf più grande del Sud: un’eccellenza che costa 20 milioni - Milannews24_com : Le ultime su #Bennacer -

Ucraina ultime notizie. Tetto al prezzo del petrolio sul tavolo delle nuove sanzioni Ue a Mosca Il Sole 24 ORE Inter: Marotta e Ausilio ad Appiano per il confronto con Inzaghi | Primapagina L’Inter ora non può sbagliare, dopo gli ultimi passi falsi in campionato e non solo. Marotta, Inzaghi e il possibile vertice: cosa sta succedendo L’Inter è arrivata al bivio tra il presente e il futur ... Smaltimento illegale di quasi 2000 tonnellate di rifiuti di tipo speciale tra Fvg e Veneto, 9 indagati I Carabinieri, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia, hanno messo sotto indagine per reati ambientali relativi al trattamento illecito di rifiuti nove persone. L'indagine, di port ... L’Inter ora non può sbagliare, dopo gli ultimi passi falsi in campionato e non solo. Marotta, Inzaghi e il possibile vertice: cosa sta succedendo L’Inter è arrivata al bivio tra il presente e il futur ...I Carabinieri, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia, hanno messo sotto indagine per reati ambientali relativi al trattamento illecito di rifiuti nove persone. L'indagine, di port ...