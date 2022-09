Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 398 contagi e due morti | bollettino 22 settembre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 22 settembre 2022) Sono 398 i nuovidainsecondo ildi, 22. Si registrano inoltre altri due. 367 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.838 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 58 ( come ieri ) mentre sono 4042 i casi di isolamento domiciliare (-53). Si registrano 2 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 74 anni, residente nella provincia del Sud. Lo rende noto la RegioneAdnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione