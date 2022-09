Ultime Notizie – Covid Italia, si inverte curva contagi: +11,3% in ultimi 7 giorni (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo 4 settimane si inverte la curva dei contagi Covid-19, che segna +11,3% in 7 giorni. Continua invece la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), delle terapie intensive (-8%) e dei decessi (-12,8%). In calo anche i casi attualmente positivi (-8,8%) e le persone in isolamento domiciliare (-8,8%). E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 14-20 settembre. “Dopo 4 settimane consecutive di calo si registra un modesto aumento dei nuovi casi – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che passano da quasi 108mila a 120mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 17 mila casi al giorni”. Dati, che secondo Cartabellotta sono “da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, vista la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo 4 settimane siladei-19, che segna +11,3% in 7. Continua invece la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), delle terapie intensive (-8%) e dei decessi (-12,8%). In calo anche i casi attualmente positivi (-8,8%) e le persone in isolamento domiciliare (-8,8%). E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 14-20 settembre. “Dopo 4 settimane consecutive di calo si registra un modesto aumento dei nuovi casi – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che passano da quasi 108mila a 120mila, con una media mobile a 7di oltre 17 mila casi al”. Dati, che secondo Cartabellotta sono “da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, vista la ...

