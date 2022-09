Ucraina, Zelensky saluta i 5 "eroi di Azovstal" scambiati con 55 prigionieri russi (Di giovedì 22 settembre 2022) Nell'ambito dell'imponente scambio di prigionieri di guerra tra russi e ucraini, "cinque eroi, comandanti della difesa dell'Azovstal, sono stati scambiati con 55 prigionieri di guerra, "che non ci ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Nell'ambito dell'imponente scambio didi guerra trae ucraini, "cinque, comandanti della difesa dell', sono staticon 55di guerra, "che non ci ...

riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - Agenzia_Ansa : Una 'punizione giusta' contro i crimini russi in Ucraina: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel… - fanpage : 'L'Ucraina vuole la pace, il mondo vuole la pace, solo uno vuole la guerra ed è contento di questa guerra'. L'inte… - NadiaAm93073906 : RT @ultimenotizie: 'Non abbiamo provocato questa guerra. Non abbiamo avuto altra scelta se non quella di difenderci. L'#Ucraina vuole la pa… - Marc852835993 : RT @ChanceGardiner: Alla maggioranza delle persone in Europa e nel mondo non gli interessa se l'Ucraina perderà la guerra che ha causato su… -