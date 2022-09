**Ucraina: Salvini, 'Ue aiuti paesi che soffrono, sanzioni non le paghino pensionati'** (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Abbiamo difeso l'Ucraina sin dall'inizio e continueremo a difenderla. Quello che chiederemo con più forza è che l'Europa aiuti i paesi che stanno soffrendo di più per le sanzioni, l'Italia in primis. Noi continueremo a sostenere la politica occidentale della fermezza, l'importante è che le sanzioni non le paghino i pensionati e i lavoratori italiani". Così Matteo Salvini a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Abbiamo difeso l'Ucraina sin dall'inizio e continueremo a difenderla. Quello che chiederemo con più forza è che l'Europache stanno soffrendo di più per le, l'Italia in primis. Noi continueremo a sostenere la politica occidentale della fermezza, l'importante è che lenon lee i lavoratori italiani". Così Matteoa Porta a Porta.

demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - davcarretta : Meloni promette di rinegoziare il Pnrr. Tajani dice che è impossibile. Salvini vuole cancellare sanzioni e smetter… - pfmajorino : La #Lega ha preso soldi da #Putin ? Vedremo. Si sanno 3 cose: #Savoini ha fatto incontri per conto di #Salvini c… - DanielaLantieri : RT @OGiannino: Conte continua a dire che ITA e UE non credono a pace in Ucraina, ed è ovvio il messaggio: stop armi a Ucraina. Ci sono serv… - elerub11 : RT @OGiannino: Conte continua a dire che ITA e UE non credono a pace in Ucraina, ed è ovvio il messaggio: stop armi a Ucraina. Ci sono serv… -