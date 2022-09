Ucraina-Russia, scambio prigionieri: liberati anche militari Azov – Video (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 215 i prigionieri ucraini liberati in cambio del politico ucraino filorusso Viktor Medvedchuk e altri 55 soldati russi. Lo ha chiarito su Twitter il capo dell’ufficio della presidenza di Kiev, Andriy Yermak, spiegando che tra gli ucraini liberati ci sono anche i militari catturati dai russi nelle acciaierie Azovstal. ”E’ stato un grande scambio di prigionieri. Noi abbiamo avuto 215 persone. Tra loro ci sono comandanti, difensori di ‘Azovstal’ e soldatesse incinte”, ha detto Yermak su Twitter. ”Abbiamo anche liberato duecento soldati ucraini, cinque cittadini britannici, uno svedese, un croato e un marocchino”, ha aggiunto Yermak ringraziando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per la sua ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 215 iucrainiin cambio del politico ucraino filorusso Viktor Medvedchuk e altri 55 soldati russi. Lo ha chiarito su Twitter il capo dell’ufficio della presidenza di Kiev, Andriy Yermak, spiegando che tra gli ucrainici sonocatturati dai russi nelle acciaieriestal. ”E’ stato un grandedi. Noi abbiamo avuto 215 persone. Tra loro ci sono comandanti, difensori di ‘stal’ e soldatesse incinte”, ha detto Yermak su Twitter. ”Abbiamoliberato duecento soldati ucraini, cinque cittadini britannici, uno svedese, un croato e un marocchino”, ha aggiunto Yermak ringraziando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per la sua ...

