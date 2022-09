Ucraina-Russia, “Putin potrà chiamare fino a un milione di riservisti” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Vladimir Putin potrà chiamare a combattere in Ucraina fino ad un milione di riservisti. E’ quanto rivela il quotidiano indipendente Novaya Gazeta, che opera dall’esilio, fornendo un numero ben superiore ai 300mila russi “con una precedente esperienza militare” che potrebbero essere richiamati, di cui ha parlato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, dopo il discorso di Putin. Il numero vero della portata della mobilitazione parziale sarebbe contenuto nel settimo paragrafo del decreto firmato ieri da Putin che è stato secretato, hanno riferito alcune fonti al quotidiano. “Questo numero è stato corretto varie volte – hanno raccontato ancora – alla fine si sono accordati su un milione”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Vladimira combattere inad undi. E’ quanto rivela il quotidiano indipendente Novaya Gazeta, che opera dall’esilio, fornendo un numero ben superiore ai 300mila russi “con una precedente esperienza militare” che potrebbero essere richiamati, di cui ha parlato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, dopo il discorso di. Il numero vero della portata della mobilitazione parziale sarebbe contenuto nel settimo paragrafo del decreto firmato ieri dache è stato secretato, hanno riferito alcune fonti al quotidiano. “Questo numero è stato corretto varie volte – hanno raccontato ancora – alla fine si sono accordati su un”. ...

