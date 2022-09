Ucraina-Russia, la diretta. Medvedev: «Anche nucleare per difendere territori annessi». Borrell: nuove sanzioni, ipotesi price cap al petrolio (Di giovedì 22 settembre 2022) Il conflitto in Ucraina «è la guerra di un solo uomo», Vladimir Putin, che inseguendo «ambizioni imperiali» vuole «estinguere il diritto dell'Ucraina ad... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 settembre 2022) Il conflitto in«è la guerra di un solo uomo», Vladimir Putin, che inseguendo «ambizioni imperiali» vuole «estinguere il diritto dell'ad...

martaottaviani : Com’è quella storia del ‘#Putin ha il consenso del suo popolo?’ Lo ha detto un ex parlamentare, autore di ‘reportag… - GiovaQuez : Macron: “La Russia, nonostante sia un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha violato la carta de… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono stati esauriti in poche ore dopo che Putin ha annunciato… - OHorvath2 : RT @antonio_bordin: Non hanno mai voluto la pace. Non glien’è mai fregato nulla dell’Ucraina. Hanno sempre voluto la guerra. Hanno sempre a… - Varco001 : RT @GianlucaCastro8: L'Ucraina minaccia dieci anni di carcere per chi vota per l'adesione alla Russia Il vice primo ministro Irina Vereshch… -