Ucraina-Russia, Erdogan: Lo scambio di prigionieri passo importante per porre fine alla guerra (Di giovedì 22 settembre 2022) Lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina avvenuto grazie alla mediazione della Turchia e' stato un passo importante per porre fine al conflitto. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un incontro con la stampa prima della sua partenza da New York, secondo quanto riferisce l'emittente turca "Trt Haber". "Il prezzo che le persone di entrambi i Paesi, la regione e il mondo hanno pagato e' ovvio. Nessuno dovrebbe essere in grado di aumentare ulteriormente questo prezzo. Tuttavia, siamo contenti dei passi che abbiamo fatto. Ad esempio, oggi sono state adottate misure per quanto riguarda lo scambio di 205 prigionieri a seguito del mio intenso lavoro diplomatico i ...

