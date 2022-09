Ucraina, Russia e referendum annessioni: al voto anche ragazzini (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Il voto ai referendum per l’annessione alla Russia delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, oltre che delle regioni di Kherson e Zaporzhzhia, si svolgerà da domani nei seggi e proseguirà poi fino al 27 “porta a porta e nelle comunità per motivi di sicurezza”. Lo scrive la Tass, alla vigilia del voto considerato una farsa, in regioni dove sono in corso combattimenti, le forze ucraine stanno avanzando sul territorio, una parte della popolazione è fuggita e l’altra è sottoposta a occupazione militare russa. Ai referendum si cercherà di far votare anche minorenni di 13-17 anni, compresi ragazzi provenienti dagli orfanatrofi, per ampliare il numero dei votanti, secondo i servizi di sicurezza ucraini, citati da Ukrainska pravda. “Per poter rafforzare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilaiper l’annessione alladelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, oltre che delle regioni di Kherson e Zaporzhzhia, si svolgerà da domani nei seggi e proseguirà poi fino al 27 “porta a porta e nelle comunità per motivi di sicurezza”. Lo scrive la Tass, alla vigilia delconsiderato una farsa, in regioni dove sono in corso combattimenti, le forze ucraine stanno avanzando sul territorio, una parte della popolazione è fuggita e l’altra è sottoposta a occupazione militare russa. Aisi cercherà di far votareminorenni di 13-17 anni, compresi ragazzi provenienti dagli orfanatrofi, per ampliare il numero dei votanti, secondo i servizi di sicurezza ucraini, citati da Ukrainska pravda. “Per poter rafforzare il ...

