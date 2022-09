Ucraina, referendum per annessione alla Russia: dove, come, perché (Di giovedì 22 settembre 2022) Da domani nelle regioni del Sud - est e Sud dell'Ucraina controllate dalla Russia inizia un referendum che non otterrà alcun riconoscimento internazionale e tantomeno verrà accettato dalle autorità di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Da domani nelle regioni del Sud - est e Sud dell'controllate dinizia unche non otterrà alcun riconoscimento internazionale e tantomeno verrà accettato dalle autorità di ...

PaoloGentiloni : I #referendum di Putin in #Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite. - riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - nelloscavo : +++ Documento. #Ucraina Ecco il piano di #Mosca per pilotare il voto. Da domani referendum nel Donbass +++ Le istru… - ValeryMell1 : RT @nelloscavo: +++ Documento. #Ucraina Ecco il piano di #Mosca per pilotare il voto. Da domani referendum nel Donbass +++ Le istruzioni #R… - FedericoInti : @elenoirebartoli @Sissijj14 Le leggi dei paesi vanno in base ai tuoi desideri e bias cognitivi. Il referendum in Do… -