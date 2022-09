Ucraina | Pechino a Lavrov | “Posizione Cina oggettiva ed equa”

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sulla guerra inladellaè ”” ed ””. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un colloquio con il capo della diplomazia russa Sergeia margine della 77esima Assemblea generale dell’Onu a New York., ha aggiunto il ministro cinese, si augura che né la Russia, né l’rinuncino al dialogo per mettere fine al conflitto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Che cosa pensa Xi Jinping della nuova fase della guerra di Vladimir Putin contro l'e il campo occidentale Il portavoce del ministero degli Esteri di, a domanda ha risposto: "La posizione della Cina è stata sempre coerente e chiara nel chiedere un cessate il fuoco ...'A Samarcanda tra Russia, Cina, India e Iran è successo che in particolare, Ma anche gli ... che non sarà per domani, ci vuole una doppia pressione cinese sulla Russia e americana sull''.La guerra in Ucraina continua ad aprire i discorsi di indirizzo dei capi di stato e di governo alla 77ª Assemblea Generale dell'Onu. Anche il presidente americano Joe Biden ha incentrato la parte iniz ...Le relazioni tra Cina e USA sono a dir poco tese, e la direzione intrapresa sembra pessima. Ecco che potrebbe accadere se tutto precipitasse.