Ucraina | Fassino | ' escalation porterà solo altre sofferenze'

(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Unamilitare che non potrà che provocare un ulteriore inasprimento del conflitto e, sia per russi che per gli ucraini". Così Piero, Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. "Putin, testardamente, continua a perseguire un progetto di annessione di una parte dell'proseguendo - dice- a violare il diritto internazionale e ad avanzare pretese di stampo neocoloniale. Tutto ciò nonostante la condanna della comunità internazionale, le piazze russe invase di proteste e perfino la sempre più marcata distanza di Cina e India. “I numerosi arresti e le contestazioni di questi giorni dimostrano che in Russia la stanchezza verso Putin e le sue politiche imperialistiche ...

Tra gli astenuti troviamo Stefano che non si ripresenterà alle prossime elezioni, a ... Lo dice Piero Fassino (Pd), presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Ore 09:... "Putin ha scatenato una guerra contro l'Ucraina e l'Europa, con le armi e con il gas: è essenziale ... Il leghista Iezzi: "La coalizione di Letta è piena di candidati che si opposero alle armi all'Ucraina. Contro di noi solo fantasie" ...