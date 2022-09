Ucraina, Conte: “Zelensky e Usa inseguono vittoria militare distruttiva” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “La logica di Zelensky e di Washington è di voler inseguire una vittoria militare distruttiva della Russia, questa è un’escalation militare”. Così Giuseppe Conte, leader del M5S, ospite di Piazzapulita su La7. “Il negoziato di pace o si è convinti di farlo o non si è convinti – continua Conte – Mi sembra che nel fronte occidentale è prevalsa la linea che si va verso l’escalation militare. Vogliamo tentarlo seriamente con sforzi diplomatici o no? Se fossi presidente del Consiglio, la prima cosa che farei è di chiamare gli altri leader, informando Washington ovviamente, e attorno a un tavolo chiedere dove stiamo andando. Non si parla più di negoziato di pace?”. “Ho sempre sottolineato, sottoscritto e rilanciato le sanzioni ma ho sempre, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “La logica die di Washington è di voler inseguire unadella Russia, questa è un’escalation”. Così Giuseppe, leader del M5S, ospite di Piazzapulita su La7. “Il negoziato di pace o si è convinti di farlo o non si è convinti – continua– Mi sembra che nel fronte occidentale è prevalsa la linea che si va verso l’escalation. Vogliamo tentarlo seriamente con sforzi diplomatici o no? Se fossi presidente del Consiglio, la prima cosa che farei è di chiamare gli altri leader, informando Washington ovviamente, e attorno a un tavolo chiedere dove stiamo andando. Non si parla più di negoziato di pace?”. “Ho sempre sottolineato, sottoscritto e rilanciato le sanzioni ma ho sempre, ...

