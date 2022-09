Ucraina, Conte: “Basta armi, Kiev non se ne fa nulla dei blindati italiani” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Niente più armi all’Ucraina, ribadisce Giuseppe Conte a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. “In questo momento l’Ucraina non se ne fa nulla del carro blindato italiano. Hanno armi sofisticate di tutto punto, fornite da Usa e Regno Unito”, rimarca il leader del M5S. “Sulle sanzioni sono stato il primo a dire di sì, vanno sicuramente mantenute. Il tema vero, e non mi stanco di dirlo, è che questa strategia che stiamo perseguendo non offre nessuna via di uscita. E’ una strategia decisa a Washington e Londra, il governo italiano la sta un po’ ciecamente seguendo. La Ue non riesce a esprimere un indirizzo politico. E questa è una cosa che mi dispiace molto”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1, parlando del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Niente piùall’, ribadisce Giuseppea ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. “In questo momento l’non se ne fadel carro blindato italiano. Hannosofisticate di tutto punto, fornite da Usa e Regno Unito”, rimarca il leader del M5S. “Sulle sanzioni sono stato il primo a dire di sì, vanno sicuramente mantenute. Il tema vero, e non mi stanco di dirlo, è che questa strategia che stiamo perseguendo non offre nessuna via di uscita. E’ una strategia decisa a Washington e Londra, il governo italiano la sta un po’ ciecamente seguendo. La Ue non riesce a esprimere un indirizzo politico. E questa è una cosa che mi dispiace molto”. Così il leader del M5S Giuseppe, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1, parlando del ...

