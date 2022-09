Tuttosport – Seck | dal Torino al Senegal sognando il Mondiale A scuola da Mané

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-22 11:13:47 Calciomercato, dalla redazione piemontese di– Con la maglia granata ha 11 presenze ma ancora zero gol. Demba, 21 anni, attaccanteese, resta nel limbo: promessa in cerca di affermazione. Le qualità si intravedono, soprattutto quelle fisiche sono eccellenti: corsa, strappi, potenza e leggerezza al tempo stesso. Quelle tecniche vanno…. affinate col lavoro quotidiano: controllo di palla spesso approssimativo, dribbling inutili da selezionare, ultimo passaggio impreciso, scelte errate. Insomma, un diamante grezzo. Ivan Juric ci sta mettendo del suo per faro crescere. Contro il Sassuolo lo ha schierato titolare come falso nove, libero di svariare e creare il caos, là davanti. Ci è riuscito in parte, andando alla conclusione: anche qui, però, manca l’acuto decisivo, deve ...