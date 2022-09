Tutti i duetti di Materia (Pelle) di Marco Mengoni, da Samuele Bersani a La Rappresentante Di Lista (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono stati annunciati nelle ultime i duetti di Materia (Pelle) di Marco Mengoni, l’attesissimo nuovo disco nonché secondo capitolo della trilogia Materia che sarà fuori il 7 ottobre. La tracklist di Materia (Pelle) Materia (Pelle) è il seguito ideale di Materia (Terra) (2021) ed stato anticipato dal singolo Tutti I Miei Ricordi. Nell’ultima ora il cantante di Ronciglione ha annunciato la tracklist con Tutti i duetti e i produttori. La riportiamo di seguito 01 No Stress – prod. Zef02 In Città – prod. Mace03 Attraverso Te (feat La Rappresentante Di Lista)- prod. Simon Says04 Tutti I Miei Ricordi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono stati annunciati nelle ultime idi) di, l’attesissimo nuovo disco nonché secondo capitolo della trilogiache sarà fuori il 7 ottobre. La tracklist di) è il seguito ideale di(Terra) (2021) ed stato anticipato dal singoloI Miei Ricordi. Nell’ultima ora il cantante di Ronciglione ha annunciato la tracklist cone i produttori. La riportiamo di seguito 01 No Stress – prod. Zef02 In Città – prod. Mace03 Attraverso Te (feat LaDi)- prod. Simon Says04I Miei Ricordi ...

