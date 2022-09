Turista si perde durante escursione | Carabinieri la ritrovano

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAgerola (Na) – In vacanza in Campania, siun’lungo i sentieri dei boschi dell’Orrido Pino, nella zona di Agerola (Napoli). E’ accaduto ieri sera quando le ricerche sono iniziate verso le 22 e sono terminate con un buon esito dopo l’una di notte quando la ventenne tedesca è stata ritrovata dai. Un’avventura a lieto fine che laha voluto racchiudere in poche parole di ringraziamento scritte su un post-it dedicato proprio ai militari. La ragazza quando è stata ritrovata era disorientata, infreddolita ma le sue condizioni di salute erano buone. A raggiungerla, nel B&B di Agerola anche i genitori. E quando sono andati via per ritornare nel loro paese, la ragazza ha affidato all’albergatore un biglietto da consegnare ai ...

StabiaChannel : #Cronaca #Agerola - Turista tedesca si perde tra le montagne, salvata dai carabinieri LEGGI LA NEWS:… - lacittanews : Una turista finlandese, di 70 anni, si è persa a Venezia ed è stata ritrovata dopo 20 giorni a Padova. Una storia… - infoitinterno : Turista si perde a Venezia e viene ritrovata a Padova dopo 20 giorni - zazoomblog : Turista si perde a Venezia ritrovata 20 giorni dopo a Padova: i carabinieri lo scoprono per caso - #Turista #perde… - zazoomblog : Turista si perde a Venezia ritrovata 20 giorni dopo a Padova: i carabinieri lo scoprono per caso - #Turista #perde… -

Ilary Blasi, bellezza mozzafiato dopo l'addio a Totti/a Roma con amici e... Il giornalista ...nelle sue derive violente o se il tifoso accusa veri e propri malesseri se la sua squadra". ...Olbia . Un centauro 53enne -tedesco - è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II dopo essere stato vittima di un incidente verificatosi alle porte di Tempio. L'uomo, per cause in fase di ...Una ragazza proveniente dalla Germania è venuta in Italia per trascorrere qualche giorno in vacanza con i suoi amici. Per il proprio soggiorno sceglie la Campania e in particolare il verde dei monti L ...Agerola. Una ragazza proveniente dalla Germania è venuta in Italia per trascorrere qualche giorno in vacanza con i suoi amici. Sceglie la Campania e in ...