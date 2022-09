Trump | i presidenti possono declassificare i documenti “anche solo pensandoci”

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex presidente americano Donaldha affermato che i”. Intanto, il procuratore generale di New York ha presentato una causa civile contro laOrganization che coinvolgei tre figli dell’ex presidente. Non si è fatta attendere la risposta diche ha definito la causa

Tamagati : @giorgia89674987 #Biden è un altro esecutori di ordini altrui,gli ultimi 6 presidenti, compreso anche #Trump,hanno… - NostraD64669142 : @riannuzziGPC Lui ha nelle sue mani il potere che Deep State e WEF hanno sempre lasciato nelle mani dei presidenti… - LUCABRAMBILLA24 : @Lescha__ @PepperFlower @ivancatalano_eu Suggerirei di partire da un assunto ?? gli USA hanno sempre fatto danni! Du… - giacomoxk : @Patagone1 @lefrasidiosho Io credo che bisogna pensare a questi presidenti americani come a uomini si che hanno gra… - martina5511 : @_DAGOSPIA_ Premiato da gente che ha avuto come presidenti Trump e Biden ed ho detto tutto! -

Da una parte a causa della perdita di potere rispetto al passato deiUsa, dall'altra ...quando gli Usa si sono concentrati soprattutto sulla politica interna con l'ex presidente Donald'Cultura delle sanzioni' al 1000 per 100 Ormai la " cultura delle sanzioni ", per i... È una strategia bipartisan, perché Obama, nel suo secondo mandato l'ha usata ben 2.350 volte e, ...La Commissione che indaga su Donald Trump ascolterà la moglie di un giudice ed attivista in suo favore e il Fbi potrà usare i documenti sequestrati ...Sulle prime pagine della stampa internazionale la maggioranza dei commenti evidenzia la debolezza del leader russo di fronte al palese insuccesso dell’invasione dell’Ucraina, e il suo estremo tentativ ...