Treno Bianco Azzurro, 2 milioni dal Ministero Turismo per la riapertura (Di giovedì 22 settembre 2022) SAN MARINO (ITALPRESS) – Dopo l’annuncio delle scorse settimane è arrivato il provvedimento che finanzia lo studio di fattibilità e la progettazione per la riapertura della ferrovia Rimini – San Marino, chiusa dal 1944 e conosciuta con il nome di Treno Bianco Azzurro. Alle dichiarazioni d’intenti fa seguito un’iniziativa concreta a sostegno di quella che oggi è un’enorme opportunità per la Repubblica di San Marino e per i territori limitrofi di Emilia Romagna e Marche.Il Ministero del Turismo, attraverso la propria partecipazione quale Aderente Istituzionale alla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, ha definito il versamento di un apporto in capitale di 2 milioni di euro da utilizzare a tale scopo.Il rapporto di amicizia e collaborazione fra la Segreteria di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) SAN MARINO (ITALPRESS) – Dopo l’annuncio delle scorse settimane è arrivato il provvedimento che finanzia lo studio di fattibilità e la progettazione per ladella ferrovia Rimini – San Marino, chiusa dal 1944 e conosciuta con il nome di. Alle dichiarazioni d’intenti fa seguito un’iniziativa concreta a sostegno di quella che oggi è un’enorme opportunità per la Repubblica di San Marino e per i territori limitrofi di Emilia Romagna e Marche.Ildel, attraverso la propria partecipazione quale Aderente Istituzionale alla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, ha definito il versamento di un apporto in capitale di 2di euro da utilizzare a tale scopo.Il rapporto di amicizia e collaborazione fra la Segreteria di ...

ItaliaNotizie24 : Treno Bianco Azzurro, 2 milioni dal Ministero Turismo per la riapertura - Tele_Nicosia : Treno Bianco Azzurro, 2 milioni dal Ministero Turismo per la riapertura - IlModeratoreWeb : Treno Bianco Azzurro, 2 milioni dal Ministero Turismo per la riapertura - - ledicoladelsud : Treno Bianco Azzurro, 2 milioni dal Ministero Turismo per la riapertura - nestquotidiano : Treno Bianco Azzurro, 2 milioni dal Ministero Turismo per la riapertura -